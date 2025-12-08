Furkan Soyalp Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü

Kayserisporlu orta saha oyuncusu sarı kart cezası nedeniyle Alanyaspor karşısında yok

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, ligde cezalı duruma düştü.

Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor; deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleye 11’de başlayan Furkan Soyalp, 45+1. dakikada sarı kart gördü.

Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Furkan Soyalp böylece cezalı duruma düştü ve Alanyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Soyalp; bu sezon daha önce Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında sarı kart görmüştü.

30 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçında doksan dakika sahada kaldı ve gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden yoğun alkış aldı.

