DOLAR
42,56 0%
EURO
49,65 0%
ALTIN
5.769,01 0%
BITCOIN
3.895.913,93 0%

Furkan Soyalp Alanyaspor Maçı Öncesi Cezalı Duruma Düştü

Kayserisporlu Furkan Soyalp, Eyüpspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:36
Furkan Soyalp Alanyaspor Maçı Öncesi Cezalı Duruma Düştü

Furkan Soyalp Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü

Kayserisporlu orta saha oyuncusu sarı kart cezası nedeniyle Alanyaspor karşısında yok

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, ligde cezalı duruma düştü.

Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor; deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleye 11’de başlayan Furkan Soyalp, 45+1. dakikada sarı kart gördü.

Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Furkan Soyalp böylece cezalı duruma düştü ve Alanyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Soyalp; bu sezon daha önce Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında sarı kart görmüştü.

30 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçında doksan dakika sahada kaldı ve gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden yoğun alkış aldı.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR’UN ORTA SAHA OYUNCUSU FURKAN SOYALP, LİGDE CEZALI DURUMA...

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR’UN ORTA SAHA OYUNCUSU FURKAN SOYALP, LİGDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR’UN ORTA SAHA OYUNCUSU FURKAN SOYALP, LİGDE CEZALI DURUMA...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko, Merkezefendi'yi Deplasmanda 87-64 Yendi
2
Furkan Soyalp Alanyaspor Maçı Öncesi Cezalı Duruma Düştü
3
Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. Hafta Sona Erdi: 32 Gol, Zirvede Şekerspor
4
Melikgazi 79-93 Fenerbahçe: Kunek ve Dangerfield 28'erle Parladı
5
Joao Mendes kırmızı kart gördü: Kayserispor 1-1 Eyüpspor
6
Çayırova Belediyesi 87-78 Göztepe'yi Yendi | Türkiye Basketbol Ligi
7
Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe'ye 93-79 Yenildi: Ligde 7. Mağlubiyet

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi