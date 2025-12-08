Kütahya'da Özel Spor Tesislerine Yoğun Denetim

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Spor Tesislerini Denetliyor

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şehir genelindeki özel spor tesislerinde yürütülen denetim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Denetimlerin Amacı

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin yalnızca eksikleri tespit etmeyi değil, tesis yöneticileriyle birlikte çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Amaç, halkın beklentilerini karşılayan, güvenli ve standartlara uygun spor alanları oluşturmaktır.

Hedef ve İyileştirme Çalışmaları

Açıklamada, her yaş grubundan vatandaşın güvenle spor yapabileceği sağlıklı ve standartları yüksek ortamlar oluşturmanın temel hedef olduğu vurgulandı. Sporun yaygınlaştırılması, tesislerin hizmet kalitesinin artırılması ve gençlerin daha güvenli alanlarda spor yapabilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.

Kurum ayrıca, "Sporun Şehri Kütahya için daha güçlü, daha güvenli tesisler" hedefi doğrultusunda denetim ve iyileştirme çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

