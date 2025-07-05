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15 Yaşındaki Bocce Yıldızı Erkan Özer, 3 Yılda 8 Madalya Kazandı

Siirt'te bocceye 15 yaşında başlayan Erkan Özer, 3 yılda 8 madalya kazandı. Hedefi milli takımda yer almak.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 11:21
15 Yaşındaki Bocce Yıldızı Erkan Özer, 3 Yılda 8 Madalya Kazandı

Siirt'te yaşayan 15 yaşındaki Erkan Özer, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı bocce sporunda, 3 yılda 2'si altın toplam 8 madalya kazandı.

Erkan, 3 yıl önce okul sporları kapsamında girdiği ilk müsabakada birincilik elde etti. İyi atışları dikkate alınarak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bocce takımına yönlendirildi. Kısa sürede takıma uyum sağlayan Özer, katıldığı müsabakalarda başarılı sonuçlar almaya başladı.

2022 yılında okul sporlarında, aynı yıl Adıyaman'da düzenlenen bocce bölge yarışmasında ve 2023'te Siirt'te yapılan bölge yarışmasında birincilik kazanarak kendini gösterdi. Erkan, 19-23 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası'nda ferdi ve takım halinde 2 altın madalya aldı.

Erkan Özer, haber ajansına yaptığı açıklamada, "3 yılda toplam 8 madalya kazandım," diyerek başarılarını aktardı. Bocce sporuna televizyon izleyerek başladığını vurgulayan Özer, şu sözleri dile getirdi:

"Beden eğitimi öğretmenimiz bir gün okulda bize bu branşı anlattı. Ben de kendisine, 'Ben bocceyi daha önce görmüştüm ve bu branşta iyi olabilirim.' dedim. Hocam da beni denedi. İyi oynadığımı görünce beni okul sporlarına götürdü. Bu alanda iyi olduğumu hissettim ve oynamaya başladım. Okul sporlarında ve bölge şampiyonasında birinci oldum. Sonra kendimi geliştirdim, Türkiye şampiyonu oldum."

Erkan, bocce sporunu severek yaptığını ve başarılı olmak için düzenli antrenmanlara katıldığını ifade etti. Hedefinin milli takım seçmelerine katılmak olduğunu belirten Erkan, bunun için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi: "Önümüzde milli takıma seçmeleri var. Milli takıma girmeyi çok istiyorum. Ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğim. Daha da iyi yerlere gelmek için daha çok çalışıyorum."

Erkan, ayrıca desteğini esirgemeyen ailesi ve çevresine madalyalarla mutluluk vermek istediğini söyledi. Bocce antrenörü Mesut Eryeşil ise Erkan'ın geçen üç yıl içerisinde azmi ve yeteneği ile dikkat çektiğini vurgulayarak, "Erkan'ın boccede çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Antalya'da düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası'nda hem ferdi hem de takım halinde 2 altın madalya kazanarak bizleri mutlu etti," ifadelerini kullandı.

Siirt'te yaşayan 15 yaşındaki Erkan Özer, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı...

Siirt'te yaşayan 15 yaşındaki Erkan Özer, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı boccede 3 yılda 2'si altın 8 madalya kazandı.

Siirt'te yaşayan 15 yaşındaki Erkan Özer, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı...

Siirt'te yaşayan 15 yaşındaki Erkan Özer, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı boccede 3 yılda 2'si altın 8 madalya kazandı.

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