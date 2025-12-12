DOLAR
Trabzonspor Beşiktaş Önünde Kenetlendi: Onuachu Yok, Tekke Alternatif Arıyor

Trabzonspor, 14 Aralık'taki Beşiktaş maçına sakat ve cezalı oyunculara rağmen kenetlendi; Onuachu yok, Tekke alternatif arıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:03
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Trabzonspor, sakat ve cezalı oyuncu sorununa rağmen kenetlenmiş durumda. Bordo-mavili ekip, ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini Beşiktaş karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar maç biletlerini tüketirken, stadyum Tekke döneminin en yüksek seyirci kapasitesiyle tilkitlenecek ve takım için itici güç olacak.

Onuachu’nun yokluğu planları değiştirdi

Süper Lig’de geride kalan 15 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek puanını 34e çıkaran Karadeniz ekibi, lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. İlk yarının bitimine 2 hafta kala, sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan Trabzonspor’un gol silahı Onuachu, geride kalan 15 haftada tüm maçlarda görev almış ve 11 gol ve 1 asistle takımın en önemli hücum oyuncularından biri olmuştu. Onuachu’nun yokluğunda Teknik Direktör Fatih Tekke ön bölgede yeni çözüm yolları arıyor.

Hücumda Augusto ve Muçi ikilisi ön planda

Teknik heyetin, Nijeryalı golcünün yokluğunda hücum hattında Augusto - Muçi ikilisine şans vermesi bekleniyor. Sakatlığının ardından Göztepe maçında kısa süre alan Augusto’nun hafta içindeki antrenmanlardaki performansı kadro tercihlerini belirleyecek. Ligin son 3 haftasındaki yükselen performansıyla dikkat çeken Ernest Muçi, Tekke’nin hücumdaki en önemli silahı olarak ön plana çıkıyor.

Wagner Pina’ın yokluğunda savunmada revizyon

Göztepe ile oynanan maçın 78. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Wagren Pina, Beşiktaş karşısında da forma giyemeyecek. Bu gelişme savunma kurgusunun yeniden şekillenmesine neden oldu. Teknik direktör Tekke’nin en çok sıkıntı yaşadığı bölge savunma hattı; Savic’in durumu belirsizliğini korurken, Baniya’nın ameliyat olması teknik ekibi alternatif çözümler üretmeye itti. Sağ bekte Mustafa Eskihellaç, sol bekte ise Arif Boşluk düşüncesi masada. Orta sahada Batagov’un yanında tercihin Serdar Saatçi veya Okay Yokuşlu olacağı belirtiliyor.

Trabzonspor, eksiklerine rağmen sahasında kazanmaya odaklanmış durumda; taraftar desteği ise takım için belirleyici olacaktır.

