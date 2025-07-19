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Türkiye Genç Kadın Dart Takımı Avrupa Kupası'nda Şampiyon

Türkiye Genç Milli Kadın Dart Takımı, Hollanda'da Avrupa Kupası'nı kazanarak tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 23:51
Türkiye Genç Kadın Dart Takımı Avrupa Kupası'nda Şampiyon

Genç Kadın Dart Takımı Tarih Yazdı

Türkiye Genç Milli Kadın Dart Takımı, Hollanda'nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, turnuvada Ayşegül Karagöz ve Ceylin Ataş’tan oluşan kadın milli takım, altın madalya kazandı.

Başarılarla Dolu Performans

Organizasyonda yalnızca takımla değil, bireysel olarak da mücadele eden Ayşegül Karagöz, tek kadın kategorisinde gösterdiği performansla bronz madalya elde etti. Bu başarı, genç sporcuların uluslararası arenada nerelere ulaşabileceğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Millî Takımımızı Kutluyoruz

Türkiye Genç Kadın Dart Takımı’nın bu zaferi, ülkemizin spor alanındaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne sererken, genç sporcularımıza olan inancı pekiştiriyor. Başarıda emeği geçen herkese teşekkür edilirken, ilerleyen dönemlerde daha fazla başarı hedefleniyor.

Türkiye Genç Milli Kadın Dart Takımı, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu....

Türkiye Genç Milli Kadın Dart Takımı, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu. Hollanda'nın Assen kentindeki organizasyonda Ayşegül Karagöz (solda) ve Ceylin Ataş'tan (sağda) kurulu milli takım, altın madalya kazandı.

Türkiye Genç Milli Kadın Dart Takımı, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu....

Türkiye Genç Milli Kadın Dart Takımı, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu. Hollanda'nın Assen kentindeki organizasyonda Ayşegül Karagöz (solda) ve Ceylin Ataş'tan (sağda) kurulu milli takım, altın madalya kazandı.

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