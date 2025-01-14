16 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Sahaya Çıkıyor

Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Bulgaristan'la mücadele edecek. İlk maç Yarın Yunanistan'a karşı!

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:45
16 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Sahaya Çıkıyor

16 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, yarın Bulgaristan'da başlayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur müsabakaları için sahaya çıkıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milliler, 15-19 Ocak tarihleri arasında başkent Sofya'da düzenlenecek olan eleme karşılaşmalarında mücadele edecek.

Bu ilk tur müsabakalarında Türkiye millileri, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Romanya ve Sırbistan takımlarıyla karşılaşacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak bu elemelerde en fazla puanı toplayan takım, doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Eğer milliler, 1. turu ilk sırada tamamlayamazsa, 2. tur elemelerine katılma şansı bulacak.

Türkiye'nin 2025 CEV 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki maç programı (TSİ) ise şu şekilde:

  • Yarın: 16.00 Türkiye-Yunanistan
  • 16 Ocak Perşembe: 16.00 Türkiye-Romanya
  • 17 Ocak Cuma: 21.00 Türkiye-Sırbistan
  • 18 Ocak Cumartesi: 21.00 Türkiye-Karadağ
  • 19 Ocak Pazar: 21.00 Türkiye-Bulgaristan

İLGİLİ HABERLER

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa ve Türkiye Şampiyonları Dünya Kupası için Hazırlanıyor
2
Kenan Sofuoğlu, Öğrencilerinden Dünya Şampiyonluğu Bekliyor
3
Ediz Aktaş: Almanya'da Hentbol Kariyerine Devam Ediyor
4
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda LDLC ASVEL Feminin ile Karşılaşıyor
5
Trabzonspor'un Yıldızı Malheiro: 17 Maçta 1483 Dakika Süre Aldı
6
Hatayspor'da Teknik Direktör Arayışı Hız Kazandı
7
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 2028 Olimpiyatları İçin Hedeflerine Odaklandı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!