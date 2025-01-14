16 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Sahaya Çıkıyor

16 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, yarın Bulgaristan'da başlayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur müsabakaları için sahaya çıkıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milliler, 15-19 Ocak tarihleri arasında başkent Sofya'da düzenlenecek olan eleme karşılaşmalarında mücadele edecek.

Bu ilk tur müsabakalarında Türkiye millileri, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Romanya ve Sırbistan takımlarıyla karşılaşacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak bu elemelerde en fazla puanı toplayan takım, doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Eğer milliler, 1. turu ilk sırada tamamlayamazsa, 2. tur elemelerine katılma şansı bulacak.

Türkiye'nin 2025 CEV 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki maç programı (TSİ) ise şu şekilde: