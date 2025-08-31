DOLAR
Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'u 8-1'le Şok Etti

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 23:45
4. hafta maç sonucu

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti.

Karşılaşma, lig takviminde dikkat çeken bir skorla sonuçlanırken, Amed Sportif Faaliyetler'in üstün performansı maçın belirleyici unsuru oldu.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında, Adana Demirspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. İki takım oyuncuları karşılaşma öncesi seremonide yerlerini aldı.

