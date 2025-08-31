Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'u 8-1'le Şok Etti
4. hafta maç sonucu
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti.
Karşılaşma, lig takviminde dikkat çeken bir skorla sonuçlanırken, Amed Sportif Faaliyetler'in üstün performansı maçın belirleyici unsuru oldu.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında, Adana Demirspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. İki takım oyuncuları karşılaşma öncesi seremonide yerlerini aldı.