Galatasaray-Çaykur Rizespor: Singo Kadroda, Barış Alper Yok

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından öne çıkanlar

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Çaykur Rizespor'u RAMS Park'ta konuk eden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son resmi maçın ilk 11'inde tek değişiklikle sahaya çıktı.

Maç kadrosu ve ilk 11

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Arda Ünyay yer aldı.

Buruk'tan tek değişiklik: Lemina geri döndü

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Sakatlığını atlatan Mario Lemina tekrar ilk 11'de görevlendirildi; Kayserispor maçında ilk 11 oynayan Ismail Jakobs ise yedek kulübesine çekildi.

Wilfried Singo ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, ilk kez resmi bir maçın kadrosuna girdi. Kulübün yaklaşık 31 milyon avro bedelle Fransa temsilcisi Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, Çaykur Rizespor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu maç öncesi taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı ve tribünleri coşturdu.

Barış Alper Yılmaz kadroda yok

Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında da kadroya alınmadı. Suudi Arabistan'ın NEOM takımından transfer teklifi aldığı iddiaları, antrenmanlara sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmaması ve teknik ekibin değerlendirmesi sonrası, hafta içi takımla çalışmalara katılmış olsa da mental yorgunluğu nedeniyle Okan Buruk tarafından maç kadrosuna yazılmadı.

Taraftar tepkileri: Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi. Haberde yer aldığı şekilde sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen Kerem için prensip anlaşmasına vardı. Taraftarlar, geçen sezon başında takımdan ayrılan ve yeniden Fenerbahçe'ye gelme ihtimali bulunan Kerem aleyhine tezahüratta bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel hazırlık yaptı. Maç öncesinde stat hoparlörlerinden milli duyguları öne çıkaran marşlar çalındı; yönetim LED ekranlarda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan ifadeler yayımladı. Taraftarlar kale arkasına astıkları pankartta '30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun' ifadesini kullandı ve tribünlerde sadece ay-yıldızlı Türk bayrağı sallandı.

Filistin mesajı tribünlerde

Galatasaray taraftarı, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi. UltrAslan'ın bulunduğu Kuzey Tribünü'nde İngilizce olarak 'Refah Sınırı Kapısı'nı açın' ve 'Tüm gözler Kararlılık Filosu'nun üzerinde' yazılı pankart açıldı. Diğer kale arkasında ise 'Gazze biz geliyoruz.' yazılı pankart yer aldı. Taraftarlar, Küresel Kararlılık Filosu (Global Sumud Flotilla) girişimine destek mesajı verdi.

Minik Barış'ın anlamlı anı

Kanseri yenen minik Galatasaray taraftarı Barış Beğdili, sarı-kırmızılı takımla fotoğraf çektirdi. Hatay'da yaşayan ve hastalığını atlatan Barış, iş insanı Dinçer Azaphan'ın girişimleriyle maçı RAMS Park'ta izledi ve müsabaka öncesinde Galatasaray takım fotoğrafında yer aldı.