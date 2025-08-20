Göztepe, Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Göztepe, Fatih Karagümrük Hazırlıklarını Sürdürdü

Stanimir Stoilov yönetiminde antrenman tamamlandı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı.

Antrenman, dar alanda oyun ve pas taktikleriyle sürdü ve şut çalışması ile sonlandırıldı.

Sarı-kırmızılılar, 22 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

