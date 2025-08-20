DOLAR
Göztepe, Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde Trendyol Süper Lig 3. hafta maçı için ısınma, dar alanda oyun, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 00:22
Göztepe, Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Göztepe, Fatih Karagümrük Hazırlıklarını Sürdürdü

Stanimir Stoilov yönetiminde antrenman tamamlandı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı.

Antrenman, dar alanda oyun ve pas taktikleriyle sürdü ve şut çalışması ile sonlandırıldı.

Sarı-kırmızılılar, 22 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

