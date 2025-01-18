16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı Karadağ'ı 3-0 Mağlup Etti!

Türkiye, CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Karadağ'ı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 23:19
16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı Karadağ'ı 3-0 Mağlup Etti!

16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı'ndan Muhteşem Performans

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt dördüncü maçında Karadağ'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleşen elemelerde, Türkiye bu önemli mücadelesinde Karadağ ile karşılaştı. Milliler, setleri 25-17, 25-16 ve 25-19'luk sonuçlarla kazanarak, turnuvadaki yenilmezliğini devam ettirdi.

Elemelerde elde ettiği bu galibiyet ile 11 puana yükselen Türkiye, organizasyondaki beşinci maçında yarın ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak. Bu heyecan dolu mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak ve Bulgaristan Voleybol Federasyonu’nun YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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