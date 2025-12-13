Kütahyaspor 1-1 Eskişehirspor — Lider 8 maç sonra puan kaybetti

Kütahyaspor 1-1 Eskişehirspor
Maçın özeti
TFF 3. Lig 4. Grup’ta lider Kütahyaspor, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Kütahya Dumlupınar Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, mücadelenin 2. dakikasında Aykut Çift ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda konuk ekip beraberlik için ataklarını sıklaştırdı. 80. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı’nın vuruşuyla skor dengeye geldi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla ligde 8 maç sonra ilk kez puan kaybeden Kütahyaspor, 32 puanla liderliğini sürdürdü. Mavi-lacivertliler, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Kütahyaspor, ligin 14. haftasında Bornova 1877 deplasmanında sahaya çıkacak.
