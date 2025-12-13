DOLAR
Kütahyaspor 1-1 Eskişehirspor — Lider 8 maç sonra puan kaybetti

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Kütahyaspor evinde Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Aykut Çift 2', Mehmet Fuat Gölbaşı 80'de eşitliği sağladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 18:16
Kütahyaspor 1-1 Eskişehirspor

Maçın özeti

TFF 3. Lig 4. Grup’ta lider Kütahyaspor, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kütahya Dumlupınar Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, mücadelenin 2. dakikasında Aykut Çift ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda konuk ekip beraberlik için ataklarını sıklaştırdı. 80. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı’nın vuruşuyla skor dengeye geldi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla ligde 8 maç sonra ilk kez puan kaybeden Kütahyaspor, 32 puanla liderliğini sürdürdü. Mavi-lacivertliler, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Kütahyaspor, ligin 14. haftasında Bornova 1877 deplasmanında sahaya çıkacak.

