Trabzonspor, Fatih Tekke ile Zirve Yarışını Sürdürüyor: 14 Haftada 9 Galibiyet

Trabzonspor, Fatih Tekke ile zirve yarışında

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sergilediği performansla Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdürüyor. Ligde geride kalan 14 haftada bordo-mavililer tutarlı bir oyun ortaya koyarak hem hücumda üretken hem de savunmada dirençli bir görüntü çizdi.

Performans ve öne çıkan rakamlar

Bordo-mavililer, 14 haftada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak iddialı konumunu koruyor. Takım, rakip filelere 25 gol gönderirken kalesinde 12 gol gördü. Düşük skorlu karşılaşmalarda kritik puanlar alan Trabzonspor, birçok maçta kalesini gole kapattı.

Tekke yönetimindeki ekip, özellikle iç sahada zor yenilen bir kimlik kazandı: iç sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ile 18 puan topladı. Deplasmanda ise tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı; dış sahada 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 13 puan elde etti.

Son iki haftada geri dönüşler

Trabzonspor, son iki haftada maçları geriden gelip kazanma becerisini gösterdi. 13. haftada deplasmanda oynanan RAMS Başakşehir maçında iki kez geri düşmesine rağmen karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. 14. haftada ise evinde oynadığı Konyaspor maçında 0-1 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazanmasını bildi.

Trabzonspor’un 14 haftalık maç sonuçları

Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0

Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-1

Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

Trabzonspor - Samsunspor: 1-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1

Karagümrük - Trabzonspor: 3-4

Trabzonspor - Kayserispor: 4-0

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0

Galatasaray - Trabzonspor: 0-0

Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1

Başakşehir - Trabzonspor: 3-4

Trabzonspor - Konyaspor: 3-1

