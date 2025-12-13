Buharkent'te Gençlik Merkezi Satranç Kursu Tamamlandı

Buharkent Gençlik Merkezi'nde Satranç Kursu Tamamlandı

Buharkent Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği satranç kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, düzenlenen programda katılım belgelerini aldı.

Program ve katılımcılar

Buharkent Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nde düzenlenen satranç kursu başarıyla sona erdi. Kursu tamamlayan çocuklar için düzenlenen programda, minik satranç severlerle bir araya gelinerek katılım belgeleri takdim edildi.

Kurs süresince gösterdikleri azim, öğrenme isteği ve disiplinle takdir toplayan çocuklar, başarılarıyla gurur kaynağı oldu. Programda ayrıca, çocuklarının gelişimine her zaman destek veren velilere de teşekkür edildi.

Başkan Erol'dan değerlendirme

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik Merkezimizde düzenlediğimiz satranç kursumuzu başarıyla tamamlayan çocuklarımızla bir araya gelerek katılım belgelerini takdim ettik. Kurs süresince gösterdikleri azim, öğrenme isteği ve disiplinleriyle bizleri gururlandıran evlatlarımızı yürekten tebrik ediyor, bu süreçte çocuklarını destekleyen, onların gelişimine her zaman katkı sunan kıymetli velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Buharkent’te çocuklarımız ve gençlerimiz için eğitimden spora, sanattan kültüre uzanan kurs ve faaliyetlerimiz artarak devam ettirecek geleceğimizi birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz"

BUHARKENT BELEDİYESİ’NİN ÇOCUKLARA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ SATRANÇ KURSUNU BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER, DÜZENLENEN PROGRAMDA KATILIM BELGELERİNİ ALDI.