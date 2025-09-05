DOLAR
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Portekiz'e 1-0 Mağlup

16 Yaş Altı Milli Takımı, Danimarka'daki Uluslararası Dörtlü Turnuva'da Portekiz'e 1-0 yenildi; tek gol 16. dakikada Jose Garrafa'dan geldi. Son maç Romanya ile 7 Eylül'de.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:33
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Portekiz'e 1-0 Mağlup

Uluslararası Dörtlü Turnuva'da ikinci maç kaybedildi

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Danimarka'da düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'daki ikinci maçında Portekiz'e 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolding şehrinde bulunan Middelfart Stadı'nda oynanan mücadelede Portekiz'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Jose Garrafa kaydetti.

Turnuvada Portekiz, Danimarka ve Romanya ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, organizasyonun son maçında 7 Eylül Pazar günü Romanya ile karşılaşacak.

