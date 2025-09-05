16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Portekiz'e 1-0 Mağlup
Uluslararası Dörtlü Turnuva'da ikinci maç kaybedildi
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Danimarka'da düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'daki ikinci maçında Portekiz'e 1-0 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolding şehrinde bulunan Middelfart Stadı'nda oynanan mücadelede Portekiz'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Jose Garrafa kaydetti.
Turnuvada Portekiz, Danimarka ve Romanya ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, organizasyonun son maçında 7 Eylül Pazar günü Romanya ile karşılaşacak.