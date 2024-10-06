16 Yaş Altı Milli Takımı Türk Devletleri Turnuvası'nda Şampiyonluk Yaşadı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndan Tarihi Başarı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Türk Devletleri Futbol Turnuvası finalinde büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Finalde, normal süresi 2-2 biten maçı, penaltılarda 4-3 kazanarak zaferini ilan etti.

Maç Detayları

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen karşılaşmanın gol perdesini Özbekistan açtı. Özbek futbolcu Kurbonov Bilol, 14. dakikada ve Sadirjonov Sukhrob, 42. dakikada fileleri buldu. Fakat, ay-yıldızlı ekibin cevabı gecikmedi; Ada Yüzgeç, 82. ve 90. dakikalarda eşitliği sağladı.

Penaltı Atışları ve İkinci Sarı Kartlar

Maçın 78. dakikasında Aliyev Asilbek ve 85. dakikada Abdualiyev Asadbek, ikinci sarı kartlarını görerek oyun dışında kaldı. Bu durum, Özbekistan'ın işini zorlaştırdı. Penaltı atışlarında Türkiye, üstünlüğünü koruyarak şampiyon oldu.

Diğer Sonuçlar

Bu turnuvada, Gürcistan üçüncülük maçını Türkmenistan karşısında 4-0 kazanırken, Kırgızistan da Azerbaycan'ı penaltılarda 4-2 mağlup etti. Turnuvanın sonunda Türkiye, Özbekistan ikinci, Gürcistan üçüncü, Türkmenistan dördüncü, Kırgızistan beşinci ve Azerbaycan altıncı oldu.

Başarı Dolu Yolculuk

Turnuvada başarılı bir performans sergileyen Türk Milli Takımı, sırasıyla ilk maçında Türkmenistan'ı 3-0, ikinci maçında ise Azerbaycan'ı 6-0 mağlup etti. Teknik direktör Selçuk Erdoğan yönetimindeki genç yıldızlar, geleceğin umudu olarak dikkat çekti.