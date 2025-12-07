Eskişehirspor Taraftarından Emre Mercan'a Duygusal Pankart

TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında tribünlerden anlamlı an

TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında Eskişehirspor'un sahasında oynadığı Karşıyaka maçında Es-Es taraftarları, tribünde duygusal bir pankart açtı. Pankart, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ı anmaya yönelikti.

Azerbaycan’dan dönüşte Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit düşen Emre Mercan'ı unutmayan taraftarlar, stattaki pankartta Onlar vatan için yükseldi, biz minnetle eğildik sözünü ve Mercan’ın fotoğrafını sergiledi.

Tribünde açılan pankart ve gösterilen saygı, diğer taraftarlar tarafından da övgüyle karşılandı ve maç boyunca duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

