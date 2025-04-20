DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.212.697,05 0,63%

16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Karabük'te Tamamlandı

16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te sona erdi; GMG Kastamonuspor şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 22:29
16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Karabük'te Tamamlandı

16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Geride Kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, başarılı bir şekilde Karabük’te sona erdi. Onur Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen etkinliğe Çankırı, Zonguldak, Kastamonu, Ankara, Sinop ve Bartın illerinden 6 takım katılım gösterdi.

Final Heyecanı: GMG Kastamonuspor Şampiyon Oldu

Dün oynanan maçlar sonucunda finalde karşı karşıya gelen iki takım, GMG Kastamonuspor ile Ankara Anka Spor oldu. Normal süresi 1-1 biten zorlu karşılaşma, penaltı atışlarına taşındı. Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden GMG Kastamonuspor, şampiyonluk ipini göğüsledi.

Turnuva, geleceğin futbol yıldızlarını keşfetme adına önemli bir platform oluşturdu ve katılan tüm takımlar, mücadeleleriyle büyük bir heyecan yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Karabük'te Tamamlandı
2
Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup Şampiyonu: Kupasını Evinde Kaldırdı
3
Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon!
4
Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Samsun'da Başladı
5
Nesine 3. Lig'de 27. Hafta Maçları Tamamlandı
6
Ağrı KYK, YURTLİG Voleybol Turnuvası'nın Doğu Anadolu Şampiyonu Oldu
7
Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbolda Şampiyonluğunu Kutladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!