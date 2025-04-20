16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Karabük'te Tamamlandı

16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Geride Kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, başarılı bir şekilde Karabük’te sona erdi. Onur Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen etkinliğe Çankırı, Zonguldak, Kastamonu, Ankara, Sinop ve Bartın illerinden 6 takım katılım gösterdi.

Final Heyecanı: GMG Kastamonuspor Şampiyon Oldu

Dün oynanan maçlar sonucunda finalde karşı karşıya gelen iki takım, GMG Kastamonuspor ile Ankara Anka Spor oldu. Normal süresi 1-1 biten zorlu karşılaşma, penaltı atışlarına taşındı. Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden GMG Kastamonuspor, şampiyonluk ipini göğüsledi.

Turnuva, geleceğin futbol yıldızlarını keşfetme adına önemli bir platform oluşturdu ve katılan tüm takımlar, mücadeleleriyle büyük bir heyecan yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te sona erdi.