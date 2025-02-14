Iğdır FK, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı Kralıkla Kadrosuna Kattı

Iğdır FK, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı Kadrosuna Kattı

Alagöz Holding Iğdır FK, önemli bir transfer hamlesine imza atarak Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Serkan Asan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor'dan kiralık olarak transfer ettiği Serkan Asan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Yeni transferimiz Serkan Asan'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.