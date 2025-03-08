17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nda İkinci Gün Heyecanı

Marmaris'te düzenlenen 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci günü, 19 üniversitenin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 19:38
17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nda İkinci Gün Heyecanı

17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nda İkinci Gün Tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yelken severlerin buluştuğu 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci günü, heyecan dolu anlara sahne oldu. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, iki farklı yarış gerçekleştirildi.

Yarışlara Piri Reis, Beykoz, Koç, Galatasaray, İstanbul Teknik, İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Acıbadem, Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinden toplamda 19 takım ve 300 yelkenci katıldı. Marmaris Körfezi'nde yer alan bu zorlu yarış, üniversite öğrencileri arasında büyük bir rekabet ortamı yarattı.

Yelkenciler, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak, uygun rüzgarı beklerken antrenman turları yaptılar. Başhakem Ezgi Kalaycı tarafından belirlenen rotada yer alan yatların, start almasının ardından rüzgarın yetersizliği nedeniyle yarış iptal edildi. Ancak, bir süre sonra uygun rüzgarın çıkmasıyla yatlar yeniden start aldı.

İlk yarışın tamamlanmasının ardından, yarışlar devam etti ve takımlar, IRC-A, IRC-B, IRC-C ve ORC-D sınıflarında kıyasıya mücadele etti. Balonlarıyla denizde renkli görüntüler sergileyen ekipler, izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Yarışların final günü yarın gerçekleştirilecek, genç yelkenciler büyük bir ödül için mücadele etmeye devam edecek.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 17. Campus Cup Yelkenli...

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci gününde iki yarış gerçekleştirildi. Marmaris Körfezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapılan yarışlarda, Piri Reis, Beykoz, Koç, Galatasaray, İstanbul Teknik, İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Acıbadem, Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinden 19 takımda 300 yelkenci mücadele ediyor.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 17. Campus Cup Yelkenli...

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci gününde iki yarış gerçekleştirildi. Marmaris Körfezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapılan yarışlarda, Piri Reis, Beykoz, Koç, Galatasaray, İstanbul Teknik, İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Acıbadem, Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinden 19 takımda 300 yelkenci mücadele ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor-Hatayspor Maçında Öne Çıkan Gelişmeler
2
Bayern Münih, Bochum'a Şok Yenilgi: 3-2
3
TFF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Empati Gösteri Maçı' Düzenledi
4
Konyaspor ve Hummel İşbirliğine Gidiyor
5
Giresun Sanayispor Süper Lig Hedefinde: 'Şampiyon Olmak İstiyoruz'
6
Şehit Fethi Sekin'in Oğlu Burak, 19. Yaş Gününü Takım Arkadaşlarıyla Kutladı
7
Gabriel Sara, Galatasaray'ın 204. Yabancı Futbolcusu Oldu

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!