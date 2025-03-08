17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nda İkinci Gün Heyecanı

17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nda İkinci Gün Tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yelken severlerin buluştuğu 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci günü, heyecan dolu anlara sahne oldu. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, iki farklı yarış gerçekleştirildi.

Yarışlara Piri Reis, Beykoz, Koç, Galatasaray, İstanbul Teknik, İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Acıbadem, Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinden toplamda 19 takım ve 300 yelkenci katıldı. Marmaris Körfezi'nde yer alan bu zorlu yarış, üniversite öğrencileri arasında büyük bir rekabet ortamı yarattı.

Yelkenciler, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak, uygun rüzgarı beklerken antrenman turları yaptılar. Başhakem Ezgi Kalaycı tarafından belirlenen rotada yer alan yatların, start almasının ardından rüzgarın yetersizliği nedeniyle yarış iptal edildi. Ancak, bir süre sonra uygun rüzgarın çıkmasıyla yatlar yeniden start aldı.

İlk yarışın tamamlanmasının ardından, yarışlar devam etti ve takımlar, IRC-A, IRC-B, IRC-C ve ORC-D sınıflarında kıyasıya mücadele etti. Balonlarıyla denizde renkli görüntüler sergileyen ekipler, izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Yarışların final günü yarın gerçekleştirilecek, genç yelkenciler büyük bir ödül için mücadele etmeye devam edecek.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci gününde iki yarış gerçekleştirildi. Marmaris Körfezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapılan yarışlarda, Piri Reis, Beykoz, Koç, Galatasaray, İstanbul Teknik, İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Acıbadem, Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinden 19 takımda 300 yelkenci mücadele ediyor.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci gününde iki yarış gerçekleştirildi. Marmaris Körfezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapılan yarışlarda, Piri Reis, Beykoz, Koç, Galatasaray, İstanbul Teknik, İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Acıbadem, Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinden 19 takımda 300 yelkenci mücadele ediyor.