Aliağa Petkimspor - Trabzonspor | Basketbol Süper Ligi 11. Hafta

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi 11. haftasında yarın saat 15.30'te Enka Spor Salonu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İzmir ekibi 4-6, Trabzonspor 5-5.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:58
Aliağa Petkimspor - Trabzonspor: 11. Hafta Önizlemesi

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginin 11. haftasında yarın taraftarının önünde Trabzonsporu ağırlayacak. Kritik randevu iki ekip için de çıkış maçı niteliği taşıyor.

Maç Detayları

Müsabaka, yarın saat 15.30'da Enka Spor Salonu'nda oynanacak. İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, şu ana kadar elde ettiği 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 12. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

Özhan Çıvgın ve öğrencileri, Trabzon ekibiyle yapacakları bu zorlu mücadeleden iyi bir sonuç alıp üst üste ikinci galibiyetlerini hedefliyor.

Hakemler

Müsabakayı hakem üçlüsü Zafer Yılmaz, Ali Şakacı ve Murat Ciner yönetecek.

