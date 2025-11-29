17 Kırmızı Kartlı Maçta Karar: Murgul Belediyespor Sahaya Çıkmama Kararı

Artvin'de 17 kırmızı kartlı maçın disiplin kararı ve Murgul Belediyespor'un tepkisi
Artvin'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2025-2026 sezonunda Murgul Belediyespor ile Rize Atletik 1973 Spor arasında 16 Kasım'da Murgul İlçe Stadı'nda oynanan ve saha içi kavgayla yarıda kalan karşılaşmanın disiplin süreci tamamlandı.
Disiplin Kurulu kararları
Karşılaşmanın 36. dakikasında Enes Türüt'ün golüyle 1-0 öne geçen Rize Atletik'e karşı yaşanan gerilim, ilk yarının son bölümünde büyüyerek saha içi kavgaya dönüştü ve hakem maçı tatil etti. Hakem ve temsilci raporları ile kulüplerin sunduğu görüntüleri inceleyen Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), olaylar sonucunda toplam 17 futbolcuya kırmızı kart çıktığını bildirdi.
Murgul Belediyespor'un protestosu
AFDK ve İl Spor Güvenlik Kurulu kararına tepki gösteren Murgul Belediyespor, düzenlediği basın toplantısında hafta sonu Ulubey Belediyespor ile oynanacak karşılaşmaya çıkmama kararı aldığını duyurdu. Kulüp, maçın Murgul'da oynanması gerektiğini savunarak karara itiraz etti.
Kulüp Başkanı Sedat Ali Öktem açıklamasında şunları ifade etti:
Murgul halkı cezalandırılıyor. Stadımızın güvenliği ve sorumluluğu konusunda gereken her adımı atmaya hazırız. Artvin Şehir Stadı fiziksel olarak uygun değil; bu bizim için deplasmandır. Güvenlik toplantısının ardından alınan ortak kararla sessiz bir protesto yapacağız. Artvin’e gitmeyeceğiz. Murgul’da sahada oluruz, gelen olursa oynarız
Sürecin ilerleyişi ve yapılacak itirazlar sonrası alınacak ek kararlar, kulübün protesto planlarını ve hafta sonu maça çıkma durumunu belirleyecek.
