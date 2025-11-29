17 Kırmızı Kartlı Maçta Karar: Murgul Belediyespor Sahaya Çıkmama Kararı

Artvin'de 17 kırmızı kartlı maçın disiplin kararı ve Murgul Belediyespor'un tepkisi

Artvin'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2025-2026 sezonunda Murgul Belediyespor ile Rize Atletik 1973 Spor arasında 16 Kasım'da Murgul İlçe Stadı'nda oynanan ve saha içi kavgayla yarıda kalan karşılaşmanın disiplin süreci tamamlandı.

Disiplin Kurulu kararları

Karşılaşmanın 36. dakikasında Enes Türüt'ün golüyle 1-0 öne geçen Rize Atletik'e karşı yaşanan gerilim, ilk yarının son bölümünde büyüyerek saha içi kavgaya dönüştü ve hakem maçı tatil etti. Hakem ve temsilci raporları ile kulüplerin sunduğu görüntüleri inceleyen Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), olaylar sonucunda toplam 17 futbolcuya kırmızı kart çıktığını bildirdi.