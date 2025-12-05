Kars 36 Spor - Bitlis 1916 Spor: Hakemler Belli Oldu

Bölgesel Amatör Lig 1’inci Grup 9’uncu haftasında Kars 36 Spor, 7 Aralık 2025 Pazar günü lider Bitlis 1916 Spor’u ağırlayacak; hakem Burak Baş olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:41
Kars 36 Spor Bitlis 1916 Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Bölgesel Amatör Lig (BAL) Liginde 1’inci grupta 9’uncu hafta mücadelesinde Kars ekibi kendi saha ve seyircisi önünde lider Bitlis 1916 Spor’u konuk edecek.

Hakem Kadrosu

Karşılaşmayı Trabzon Bölgesi hakemlerinden Burak Baş yönetecek. Baş’ın yardımcıları Seyfullah Köroğlu ve Kerimcan Akkol olacak. Maçın 4’üncü hakemi ise Muhittin Küçük olarak görev yapacak.

Maç Detayları ve Takım Durumu

Karşılaşma Kars Müstakil Atletizm Pisti Sahasında, 7 Aralık 2025 Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Hafta içi hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Ev sahibi Kars 36 Spor’un, lider Bitlis 1916 Spor’u mağlup ederek yoluna devam etmesi bekleniyor.

BAL Ligi 1’inci grupta konuk takım Bitlis 1916 Spor 22 puan ile lider durumda; Kars 36 Spor ise 14 puan ile 6’ıncı sırada yer alıyor. Yeşil beyazlı ekip kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılırsa lider ile arasındaki farkı 5 puana indirecek. Aksi halde Kars 36 Spor şampiyonluk yarışından kopmuş olacak.

Kritik maça yeşil beyazlı taraftarlar davet edildi.

Kars 36 Spor - Bitlis 1916 Spor: Hakemler Belli Oldu
