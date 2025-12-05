Bandırmasporlu Tolga Kalender, bahis soruşturmasında gözaltında

İstanbul merkezli bahis operasyonunda Bandırmaspor orta saha oyuncusu Tolga Kalender de bu sabah gözaltına alındı; soruşturma para akışı, bahis oynatma ve şike iddialarını kapsıyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:30
Bandırmasporlu Tolga Kalender, bahis soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul merkezli operasyonda ifade için emniyete götürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonlarda Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli ile birlikte Bandırmaspor’un orta saha oyuncusu Tolga Kalender de ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmanın para akışı, bahis oynatma ve şike iddiaları çerçevesinde geniş kapsamlı olarak yürütüldüğü öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bandırmaspor cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

