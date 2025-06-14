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17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Devam Ediyor

Kocaeli'de düzenlenen 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 1600 sporcunun katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oluyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 15:35
17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Devam Ediyor

Kocaeli'de Yağlı Güreş Heyecanı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde büyük bir coşkuyla sürüyor.

Organizasyon Detayları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyonda, ünlü güreşçi Ramiz Kahveciler adına İzmit Atletizm Pisti'nde yer alan müsabakalarda, 73 başpehlivan, 98 başaltı ve 113 büyük orta olmak üzere toplam 1600 sporcu mücadele etmekte.

Tur Müsabakaları

İlk iki turda galip gelen başpehlivanlar, 3. ve 4. tur karşılaşmalarına çıkacak. Başpehlivanların, yarın gerçekleştireceği çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları büyük bir heyecanla bekleniyor.

Şampiyon Ödülü

Yarışma sonucunda, kazanan başpehlivan, Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ne ve Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenmiş altın kemerin sahibi olacak.

Puanlama Sistemi

Sekapark etabının birinci olan pehlivanlarına, 3 ödül puanı veriliyor. Bu sayede sporcunun ligin geri kalan bölümündeki sıralaması da etkileniyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş...

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş...

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devam ediyor.

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