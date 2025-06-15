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17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu Zafere Ulaştı

Orhan Okulu, 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazandı. 1600 güreşçinin katıldığı şampiyonada büyük mücadeleler yaşandı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 20:25
17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu Zafere Ulaştı

17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Gerçekleşti

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı, 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Orhan Okulu Başpehlivan Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İzmit Atletizm Pisti'nde yapılan etkinlikte, 73 başpehlivan, 98 başaltı ve 113 büyük orta kategorisinde toplamda 1600 güreşçi yer aldı. Güreşseverler, büyük bir heyecanla bu tarihi mücadelelere tanıklık etti.

Finalde, rakibi Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivanlık unvanını kazanan Orhan Okulu, Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenmiş altın kemerin sahibi oldu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Orhan Okulu'na kupasını TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takdim etti. Şampiyon güreşçi, gösterdiği üstün performansla herkesi kendine hayran bıraktı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş...

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş...

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu.

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