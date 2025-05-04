Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de Şampiyonluğunu İlan Etti

Eskişehirspor, Şampiyonluk Sevinci Yaşıyor

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta normal sezonun son haftasında Mersin'de düzenlenen karşılaşmada Mezitli 33 Spor'u 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle birlikte, Eskişehir ekibi Nesine 3. Lig'e yükselme hakkı kazandı.

Maçın Detayları

Mersin Stadı'nda gerçekleşen mücadelede kırmızı-siyahlı takım, 26. hafta maçını kazanarak toplam 67 puana ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti. Bu önemli karşılaşma, Eskişehirspor'un tutkulu taraftarları tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarını coşkuyla destekledi.

Protokol Yoğun İlgi Gösterdi

Maçta, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gibi önemli isimler de yer aldı. Bu isimlerin yanı sıra, şehir protokolünden birçok kişi de karşılaşmayı yakından takip etti.

Şampiyonluk sevinci, Eskişehirspor'un oyuncuları, teknik ekibi ve taraftarları arasında büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu başarı, kulüp tarihine geçecek önemli bir adım olarak kaydedildi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta normal sezonun son haftasında Mersin'de karşılaştığı Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'e yükseldi. Eskişehirspor'un oyuncuları, teknik ekibi ve taraftarları, maç sonrası büyük sevinç yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta normal sezonun son haftasında Mersin'de karşılaştığı Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'e yükseldi. Eskişehirspor'un oyuncuları, teknik ekibi ve taraftarları, maç sonrası büyük sevinç yaşadı.