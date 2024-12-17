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Süper Lig'de 9 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

TFF, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Sevk nedenleri arasında çirkin tezahüratlar ve disiplin ihlalleri var.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 21:17
Süper Lig'de 9 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

TFF'den Disiplin Sevkleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Yapılan açıklamalara göre, PFDK'ya sevk edilen kulüplerin ihlalleri detaylı şekilde belirtilmiştir.

Hangi Kulüpler Hangi Nedenlerle Sevk Edildi?

TFF'nin açıklamasında, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği ifade edildi. Galatasaray ise hem çirkin ve kötü tezahürat hem de merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle sevk edildi.

Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Metin Öztürk’ün de sportmenliğe aykırı açıklamaları dolayısıyla PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Diğer Anadolu Kulüpleri

Kasımpaşa ve Eyüpspor, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kurula sevk edilirken, Sipay Bodrum FK talimatlara aykırı hareket, Trabzonspor çeşitli saha olayları nedeniyle disipline gönderildi. Adana Demirspor ise hem çirkin tezahüratlar hem de saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Başakşehir ve Diğer Sevkler

RAMS Başakşehir, takımın 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun da kırmızı kart görmesi sebebiyle disipline sevk edildi. Ayrıca, turuncu-lacivertli takımın oyuncusu Ba kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.

Öte yandan, Atakay Hatayspor'dan Mehmet Reşat Akpınar, Mahmut Doğuş Aslan, İlyas Bayraktar, Ayhan Tenbeloğlu ve Emre Aslan çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildi.

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