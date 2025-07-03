17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Antalya'da Başladı

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Antalya'da

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Türkiye'nin Antalya ilinin Alanya ilçesinde başladı. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen bu büyük organizasyonda, 9 ülkeden 18 takım mücadele ediyor.

Erkek Milli Takımın Mücadeleleri

Ay-yıldızlı Erkek Milli Takımımız, C Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'la karşılaştı. İlk seti 18-13 geride kapatan milli takım, ikinci seti ise 15-14 kazanarak durumu eşitledi. Ancak yapılan seri atışlarda rakibine 7-4'lük skorla 2-1 mağlup oldu.

Milli takım, ikinci maçında İsveç ile mücadele etti. İlk seti 21-16 önde kapatan Türkiye, ikinci seti 26-14 kaybederek eşitliği yakalayamadı. Seri atışlarda 7-6'lık sonuçla rakibine 2-1 mağlup olunca, ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Kadın Milli Takımın Performansı

Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'ya 15-7 ve 22-18 setlerle 2-0 yenildi. Ancak grubundaki ikinci maçında Ukrayna’yı 2-1 mağlup ett. İlk seti 20-8 geride kapatan milliler, ikinci seti 12-10 kazanarak eşitliği sağladı ve seri atışlarda rakibini 6-4 mağlup etti.

Gelecek Maçlar

Erkek Milli Takımı yarın, grubundaki üçüncü maçında Bulgaristan ile dördüncü maçında ise Çekya ile karşılaşacak. Kadın Milli Takımı ise üçüncü maçında İsviçre, dördüncü maçında ise İspanya ile mücadelesini sürdürecek.

Kadınlar, A Grubu'nda İspanya, Polonya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre ile, erkekler ise C Grubu'nda Macaristan, İsveç, Polonya, Çekya ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Toplamda 18 takımın katılacağı şampiyona 6'şarlı 3 grupta oynanacak.

Grup maçları 5 Temmuz Cumartesi günü sona erecek ve sonrasında çeyrek final karşılaşmaları yapılacak. 6 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçları ile şampiyonlar belirlenecek.

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, gruptaki ilk maçında Macaristan ile karşılaştı.

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, gruptaki ilk maçında Macaristan ile karşılaştı.