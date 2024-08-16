17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İlk Maçına Çıkıyor

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Sahne Alıyor
Yarın, Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı ilk mücadelesine Ekvador ile çıkacak.
Gruplarda Mücadele Dolu Günler
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 17-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek bu şampiyonada, milli takımımız B Grubu'nda Ekvador, Çin ve Tayland ile mücadele edecek.
Milli Takım Kadrosu
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer almakta:
- Elif İlhan
- Esmanur Erdoğan
- Aylin Uysalcan
- Ceylin Kuyan
- Ceyda Kuyan
- Melis Başaran
- Derinsu Bihan
- Damla Beyazıtlı
- Güz Özerol
- Kübra Evsen
- Ezel Balık
- Zeynep Nur Altıntaş
Maç Programı
Dünya Şampiyonası'ndaki milli takımın maç programı şu şekildedir:
- Yarın: 22.00 Türkiye-Ekvador
- 18 Ağustos Pazar: 22.00 Türkiye-Çin
- 19 Ağustos Pazartesi: 19.00 Türkiye-Tayland
Tüm voleybolseverleri destek olmaya davet ediyoruz. Başarılar dileriz!
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Peru'daki Dünya Şampiyonası'nda yarın ilk maçında Ekvador ile karşı karşıya gelecek. Başkent Lima'da 17-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli takım, B Grubu'nda Ekvador, Çin ve Tayland ile mücadele edecek.