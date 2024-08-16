17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İlk Maçına Çıkıyor

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Sahne Alıyor

Yarın, Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı ilk mücadelesine Ekvador ile çıkacak.

Gruplarda Mücadele Dolu Günler

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 17-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek bu şampiyonada, milli takımımız B Grubu'nda Ekvador, Çin ve Tayland ile mücadele edecek.

Milli Takım Kadrosu

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer almakta:

Elif İlhan

Esmanur Erdoğan

Aylin Uysalcan

Ceylin Kuyan

Ceyda Kuyan

Melis Başaran

Derinsu Bihan

Damla Beyazıtlı

Güz Özerol

Kübra Evsen

Ezel Balık

Zeynep Nur Altıntaş

Maç Programı

Dünya Şampiyonası'ndaki milli takımın maç programı şu şekildedir:

Yarın: 22.00 Türkiye-Ekvador

22.00 Türkiye-Ekvador 18 Ağustos Pazar: 22.00 Türkiye-Çin

22.00 Türkiye-Çin 19 Ağustos Pazartesi: 19.00 Türkiye-Tayland

Tüm voleybolseverleri destek olmaya davet ediyoruz. Başarılar dileriz!

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Peru'daki Dünya Şampiyonası'nda yarın ilk maçında Ekvador ile karşı karşıya gelecek. Başkent Lima'da 17-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli takım, B Grubu'nda Ekvador, Çin ve Tayland ile mücadele edecek.