Erol Bulut: Kontrataktan Üç Gol Yerseniz Kazanmanız Zor - Antalyaspor 1-4 Galatasaray

Erol Bulut, Galatasaray karşısında 4-1'lik yenilginin kontratak goller ve bireysel hatalardan kaynaklandığını, devre arasına kadar çözüm arayacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 23:24
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, alınan sonucun kendileri adına istedikleri bir sonuç olmadığını ifade etti.

Maçın iki devreye ayrılması

Bulut, karşılaşmayı iki ayrı 45 dakika olarak değerlendirmek gerektiğini belirterek, ilk dakikalarda yapılan hataların maçın seyrini belirlediğini vurguladı: "Maalesef istemediğimiz bir sonuç. Aslında ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayırmamız gereken iki 45 dakika var. İlk 15-20 dakikada çıkarken kaptırdığımız toplar nedeniyle kontrataktan yediğimiz ilk iki gol, hatta üçüncü gol rakibi öne geçirdi".

İkinci yarıda skoru değiştirmek için çaba gösterdiklerini aktaran Bulut, "İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik, attığımız bir gol oldu. Ancak yine kontrataktan yediğimiz dördüncü gol var" dedi.

"Üçü bizim yaptığımız hatalardan"

Galatasaray karşısında yapılan bireysel ve pas hatalarına dikkat çeken Bulut, "Böyle takımlara karşı kendi evinizde çıkarken üç golü kontrataktan yiyorsanız kazanmanız zor oluyor. Rakip 6-7 pozisyona girdi, dört gol attı. Bunların üçü bizim yaptığımız hatalardan ya da pas hatasıyla kaptırdığımız toplardan geldi" ifadelerini kullandı. Bulut, kalite farkına da işaret ederek, "Kaliteli Galatasaray ile kendimizi kıyaslamayacağız. Sonuçta arada kalite farkı var. Takım kalitesi var, bireysel kalite farkı var" diye konuştu.

Devre arası planlaması ve süreç

Antalyaspor’un zor bir süreçten geçtiğini belirten Bulut, devre arasına kadar oynayacakları bir maç daha olduğuna dikkat çekip, sonrasında kulüp ve takım olarak atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi: "Devre arasına kadar oynayacağımız bir maçımız daha var. Ondan sonra kulüp olarak, takım olarak neler yapabiliriz ona bakacağız. Antalyaspor kolay bir süreçten geçmiyor. Buradaki sorunları yönetimle birlikte çözmeye çalışıyoruz, futbolcularla birlikte çözmeye çalışıyoruz. İnşallah devre arasında bazı problemleri çözüp takımı daha iyi bir noktaya taşıma fırsatımız olur".

