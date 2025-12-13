Okan Buruk: "Bu sonuç lider olarak gelip, lider olarak dönmemizi sağladı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor karşısında alınan 4-1 galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maçın özeti

Buruk, zorlu bir Avrupa kupası haftasının ardından Antalya deplasmanına geldiklerini belirterek, erken gollerin oyunu kontrol etmelerini sağladığını ve ilk yarının daha rahat geçtiğini söyledi. "İlk yarıyı çok daha rahat bir şekilde geçirdik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik, biz çok fazla pozisyona girdik ve goller attık" ifadelerini kullandı.

İkinci yarı ve saha koşulları

Teknik direktör, ikinci yarıda skoru 3-0 olduktan sonra oyunun dengesinin değiştiğine dikkat çekti: "İkinci yarı 3-0’dan sonra rakibimizin kalemize daha çok geldiğini gördük." Ayrıca maçın oynandığı zeminin iki takım için de bazı pozisyonlarda oyuncuların kalitelerini sahaya yansıtmalarını engellediğini vurguladı: "Kötü bir zeminde oynadık. Bu zemin, iki takım için de bazı pozisyonlarda oyuncuların kalitelerini sahaya yansıtmalarını engelledi."

Takım performansı ve hedefler

Buruk, takım performansından memnun olduğunu belirterek hücum hattının etkili oyununa değindi: "Hücumdaki oyuncularımız çok etkili bir oyun ortaya koydu ve rahat, güzel bir galibiyet aldık." Aldıkları galibiyetin ligdeki konumları açısından önemini vurgulayarak, "Bu sonuç, lider olan Galatasaray’ın buraya lider olarak gelip lider olarak dönmesini sağladı." dedi. Son olarak diğer maçları izleyeceklerini, puan durumunu daha net göreceklerini ve ilk devreyi iyi kapatarak yoluna devam etmek istediklerini belirtti.

OKAN BURUK