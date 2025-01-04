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Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor: Mücadele Başlıyor!

Kasımpaşa, yarın Gaziantep FK'yi Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk ediyor. Maç saat 13.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 09:12
Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor: Mücadele Başlıyor!

Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan bu kritik mücadele, saat 13.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın Detayları

Maçın hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek. Kasımpaşa, ligde geride kalan 17 haftada 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20 puan toplayarak averajla 10. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, son 4 müsabakasında 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek, Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

Sakatlıklar ve Ceza Durumu

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Kenneth Omeruo ile sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Claudio Winck, bu karşılaşmada takım arkadaşlarından ayrı kalacak.

İç Saha ve Deplasmana Dikkat

Süper Lig'de Kasımpaşa'nın iç sahadaki performansı dikkat çekiyor. Lacivert-beyazlı takım, sahasında yaptığı 8 maçta yalnızca 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak sadece 6 puan toplayabildi. Bu da Kasımpaşa'yı Adana Demirspor ve Bellona Kayserispor ile birlikte en az puan toplayan ekipler arasında yer almasına neden oldu.

Öte yandan, Gaziantep FK ise deplasmanda sezonu kötü geçiriyor. Dış sahada oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak sadece 4 puan toplayabilen Gaziantep, bu alanda Sipay Bodrum FK ile en fazla mağlubiyet yaşayan takım unvanını taşıyor.

Teknik Direktör Selçuk İnan'ın Duyguları

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı sahada yer alırken, eski günleri hatırlayacak.

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