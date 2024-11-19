18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hollanda ile 1-1 Berabere Kaldı

Milli Takım, Hollanda ile Beraberlik Aldı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'da gerçekleştirilen hazırlık maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Maç, Sapanca Atatürk Stadı'nda oynandı ve sonuç 1-1 eşitlik ile tamamlandı.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı İsmet Yılmaz yönetirken, yardımcılıklarını ise Ayşegül Çetinkaya ve Abdurrahim Ay üstlendi.

Milli takım, karşılaşmaya Kerem Matışlı, Deniz Emre Ofli, Arda Ünyay, Ege Araç, Berkay Aslan, Özder Özcan, Hasan Talha Ayyıldız, Metin Şen, Hüseyin Maldar, Battal Ömer Duldar ve Arda Öztürk onbiriyle başladı.

Hollanda ekibi ise Aymean el Hani, Lyfe Oldenstam, Mylo van der Lans, Juwensley Onstein, Giannino Vianello, Jinairo Johnson, Luca Messori, Thijs Kraaijeveld, Shane Kluivert, Tobias van den Elshout ve Gino Verhulst 11'iyle sahaya çıktı.

İlk Yarının Sonucu

Maçta ilk gol, 36. dakikada Shane Kluivert tarafından Hollanda adına atıldı ve ilk yarı 1-0 Hollanda'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın Dönüm Noktası

Milli takım, 86. dakikada Ahmet Sami Bircan'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Kalan süre boyunca başka gol sesi çıkmadı ve mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuç, 18 yaş altı takımın performansı açısından önemli bir değerlendirme fırsatı sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.