DOLAR
34,51 0,02%
EURO
36,57 0,14%
ALTIN
2.912,68 -0,4%
BITCOIN
3.187.119,77 -1,23%

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hollanda ile 1-1 Berabere Kaldı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'da Hollanda ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:23
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hollanda ile 1-1 Berabere Kaldı

Milli Takım, Hollanda ile Beraberlik Aldı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'da gerçekleştirilen hazırlık maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Maç, Sapanca Atatürk Stadı'nda oynandı ve sonuç 1-1 eşitlik ile tamamlandı.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı İsmet Yılmaz yönetirken, yardımcılıklarını ise Ayşegül Çetinkaya ve Abdurrahim Ay üstlendi.

Milli takım, karşılaşmaya Kerem Matışlı, Deniz Emre Ofli, Arda Ünyay, Ege Araç, Berkay Aslan, Özder Özcan, Hasan Talha Ayyıldız, Metin Şen, Hüseyin Maldar, Battal Ömer Duldar ve Arda Öztürk onbiriyle başladı.

Hollanda ekibi ise Aymean el Hani, Lyfe Oldenstam, Mylo van der Lans, Juwensley Onstein, Giannino Vianello, Jinairo Johnson, Luca Messori, Thijs Kraaijeveld, Shane Kluivert, Tobias van den Elshout ve Gino Verhulst 11'iyle sahaya çıktı.

İlk Yarının Sonucu

Maçta ilk gol, 36. dakikada Shane Kluivert tarafından Hollanda adına atıldı ve ilk yarı 1-0 Hollanda'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın Dönüm Noktası

Milli takım, 86. dakikada Ahmet Sami Bircan'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Kalan süre boyunca başka gol sesi çıkmadı ve mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuç, 18 yaş altı takımın performansı açısından önemli bir değerlendirme fırsatı sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TTF Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Ankara'da Gerçekleştirdi
2
Gençlerbirliği Başkent Derbisi Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
3
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
4
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
5
Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna ile Mücadeleye Hazırlanıyor
7
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hollanda ile 1-1 Berabere Kaldı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek