19. Erciyes Kupası: Melikgazi Kayseri - Emlak Konut 74-74 Berabere

19. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası: Melikgazi Kayseri 74-74 Emlak Konut

Melikgazi Kayseri Basketbol ile Emlak Konut arasında oynanan karşılaşma, 74-74 eşitlikle tamamlandı. Mücadele, turnuvanın dengeli ve çekişmeli geçtiğini gösterdi.

Turnuva Detayları

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası, 20 Eylül'e kadar devam edecek. Turnuvada ayrıca Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin takımları da mücadele ediyor.

İki takımın birbirine üstünlük kuramadığı karşılaşma, turnuvadaki rekabetin seviyesini ve takımların form durumlarını göstermesi açısından önemli bir maç olarak kayda geçti.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut ile karşılaştı. Bir pozisyonda, Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Merve Arı (ortada) rakipleriyle mücadele etti.