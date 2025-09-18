19. Erciyes Kupası: Melikgazi Kayseri - Emlak Konut 74-74 Berabere

19. Erciyes Kupası'nda Melikgazi Kayseri ile Emlak Konut 74-74 berabere kaldı. Turnuva 20 Eylül'e kadar Kayseri'de sürüyor; Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin de yer alıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 21:13
19. Erciyes Kupası: Melikgazi Kayseri - Emlak Konut 74-74 Berabere

19. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası: Melikgazi Kayseri 74-74 Emlak Konut

Melikgazi Kayseri Basketbol ile Emlak Konut arasında oynanan karşılaşma, 74-74 eşitlikle tamamlandı. Mücadele, turnuvanın dengeli ve çekişmeli geçtiğini gösterdi.

Turnuva Detayları

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası, 20 Eylül'e kadar devam edecek. Turnuvada ayrıca Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin takımları da mücadele ediyor.

İki takımın birbirine üstünlük kuramadığı karşılaşma, turnuvadaki rekabetin seviyesini ve takımların form durumlarını göstermesi açısından önemli bir maç olarak kayda geçti.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak...

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut ile karşılaştı. Bir pozisyonda, Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Merve Arı (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak...

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TMTF Başkanı Kerim Koç'tan Ankara'da Masa Tenisi Sporcularına Moral Ziyareti
2
Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. Oldu
3
Göztepe, Beşiktaş Maçına Hazır | Trendyol Süper Lig 6. Hafta
4
Eintracht Frankfurt - Galatasaray: Şampiyonlar Ligi Kadroları ve Hakemler
5
2025 Dünya Güreş Şampiyonası Zagreb: Erkekler Serbest Stil Şampiyonları
6
Ali Koç, AA Spor Masası'nın Canlı Yayınına Katılacak
7
GSB ile THY 'Türk Sporuna Destek ve İş Birliği' Protokolü İmzalandı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)