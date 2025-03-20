Boks, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Yer Alacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boks branşının 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda (LA28) yer alacağını duyurdu. Yunanistan'ın Costa Navarino bölgesinde gerçekleştirilen 144. IOC Toplantısı'nın ikinci gününde bu kritik karar alındı.

Ulusal Federasyonların Uzlaşması Gerekliydi

Daha önce IOC, boksun LA28 spor programına dahil edilebilmesi için ulusal federasyonların, Uluslararası Boks Birliği (IBA) dışında bir uluslararası federasyon etrafında uzlaşması gerektiğini belirtmişti. Bu uzlaşma sonucunda, 26 Şubat'ta geçici olarak tanınan Dünya Boks Federasyonu (World Boxing) Türkiye de dahil olmak üzere 88 ulusal federasyona üye oldu.

Olimpiyatların Vazgeçilmezi

Boks, modern olimpiyatlarda ilk kez 1904 yılında yer aldı. O tarihten bu yana sadece Stockholm 1912 Olimpiyat Oyunları hariç, her olimpiyatta boks branşı yer aldı. Bu durum, boksun olimpiyat tarihinde ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.