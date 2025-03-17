Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu Milli Atıcılık Takımı'nı Ağırladı

Avrupa Şampiyonu Milli Atıcılık Takımı Bakan Bak'la Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atan Türkiye Milli Atıcılık Takımı'nı kabul etti. Bakan Bak, takımın kazandığı 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile genel klasmanda zirveye çıkmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Başarıları Kutladı

Şampiyona sırasında kazanılan madalyalarla Olimpiyat Oyunları'ndaki başarının sadece bir tesadüf olmadığını vurgulayan Bakan Bak, "Tarihte ilk kez Milli Atıcılık Takımı'mız Avrupa şampiyonu oldu. Bu, mutluluk verici bir başarı. Genç sporcularımız geleceğe dair umut veriyor," dedi. Ayrıca, başarıda pay sahibi olan kulüplere, antrenörlere ve Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya'ya da teşekkür etti.

Şevval İlayda Tarhan'a Özel Vurgu

Şampiyonada kadın sporcular adına tarihi bir başarıya imza atan Şevval İlayda Tarhan için de özel bir değerlendirme yapan Bak, "Organizasyonda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Şevval İlayda'yı tebrik ediyorum. İlk defa bir kadın sporcu Avrupa şampiyonasında 5 madalya birden kazandı," ifadelerini kullandı.

Sporcuların Teşekkürü ve Gelecek Vizyonu

Bakan Bak'a sunduğu desteklerden dolayı teşekkür eden milli sporcular, daha büyük başarılar kazanmak için var güçleriyle çalışacaklarının sözünü verdiler. Ziyaretin sonunda, milli sporcular Bakan Bak'a üzerinde imzalarının bulunduğu milli takım forması hediye etti.