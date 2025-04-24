19. FIEPS Avrupa Kongresi Antalya'da Başladı

19. FIEPS Avrupa Kongresi Antalya'da Kapılarını Açtı

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Federasyonu (FIEPS) Avrupa Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde başladı. Kongreye ABD, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere 42 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı katılıyor.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Fatma Neşe Şahin'in Açıklamaları

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Fatma Neşe Şahin, AA muhabirine kongre ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ilk defa bu kongreye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Şahin, "Her yıl Avrupa'nın başka bir kentinde bu organizasyon düzenleniyor. Ancak bizim organizasyonumuzda, bugüne kadar görülmemiş bir kalabalık ve farklı ülkelerden katılımcı var" dedi.

Şahin, "Sağlıklı toplumlar için sağlıklı bireylerin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Ulaşım kolaylığına sahip birçok ülkeden, farklı kültürlerden ve yapılarıyla gelen uzmanlar burada buluştu. Ülkemizde yapılmasının gururunu yaşıyoruz. Hem kültürümüzü hem de başarılarımızı yabancı konuklarımıza tanıtma fırsatı buluyoruz. Kongrenin bu yılki teması 'Geleceğin beden eğitimini güçlendirmek' olarak belirlendi. Amacımız, gelecek nesillere beden eğitimi ve sporun önemini iletmek ve böylelikle nesillerimizi daha güçlü ve sağlıklı hale getirmek" şeklinde konuştu.

FIEPS Avrupa Başkanı Dario Novak'ın İfadeleri

FIEPS Avrupa Başkanı Dario Novak, beden eğitimi ve spor eğitiminin alanındaki en eski federasyon olduklarını belirtti. 2023 yılında federasyonun 100. yılını kutladıklarını ifade eden Novak, "Beden eğitimi ve sporu teşvik etme konusunda uzun bir gelenekle geliyoruz. FIEPS Avrupa, beden eğitimi ve spor eğitiminde en büyük ve en eski dernektir" diyerek, kongrede yeni bilimsel çalışmaların sonuçları doğrultusunda ülkelerin kendi beden ve spor programlarını yenileyeceklerini kaydetti.

Kongre, 27 Nisan'da sona erecek.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Federasyonu (FIEPS) Avrupa Kongresi, Antalya'da başladı. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Fatma Neşe Şahin, AA muhabirine kongre hakkında bilgi verdi.