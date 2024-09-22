19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, A Ligi Hedefiyle Avrupa'da Mücadele Edecek

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa'da A Ligi'nde İlerlemek İstiyor

Teknik direktör Aytürk Kıyıcı, Avrupa Şampiyonası'nda A Ligi'nde kalmanın öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

Erzurum Kampı Tamamlandı

YUNUS HOCAOĞLU, 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. tur karşılaşmalarında başarılı sonuçlar alarak yoluna A Ligi'nde devam etmeyi hedefliyor.

Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan genç oyuncular, ekim ayında Belarus ile yapacakları iki hazırlık maçının ardından kasım ayındaki şampiyonaya hazır bir şekilde gitmeyi planlıyor.

Gruplarını Geçmek İstiyorlar

A Ligi'nde mücadele eden genç milliler, grupta İngiltere, İtalya ve Polonya ile karşılaşacaklar ve bu maçlarda başarılı sonuçlar elde ederek turnuvada üst sıralarda yer almak istiyorlar.

Kıyıcı, Erzurum kamplarının kendilerine fayda sağladığını belirtti. "Geçen yıl da burada bulunmuştuk. Kamp verimliydi ve Erzurum bizim için uğurlu bir yer." dedi.

Kızlarımız İyi Bir Mücadele Sergileyecek

Kıyıcı, grup aşamasında zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını ifade ederek, "Hedefimiz bu Avrupa Şampiyonası'nda A Ligi'nde kalmak. İki hazırlık maçında da alınacak iyi sonuçlarla şampiyonaya en iyi şekilde katılmayı istiyoruz. Rakiplerimiz güçlü, ancak biz de iyi bir takımız ve 90 dakika boyunca mücadele edeceğiz." dedi.

A Takıma Oyuncu Göndermek Başarı

Kıyıcı, hedeflerinin A Ligi'nde kalıcı olmak ve A Milli Takım'a oyuncu kazandırmak olduğunu belirtti. "19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı olarak mümkün olduğunca oyuncu yetiştirmek, hem Avrupa'daki maçlarda hem de A Takım’da başarılı olmak hedefimizdir" açıklamasında bulundu.

Defne Sarıoğlu'nun Açıklamaları

Almanya'nın Union Berlin takımında forma giyen 18 yaşındaki kaleci Defne Sarıoğlu, kamp döneminin verimli geçtiğini ifade etti. Sarıoğlu, "Takımımızda 17 Yaş Altı Takımı’ndan katılan oyuncular var. A Ligi'nde mücadele etmekten mutluyuz ve iyi bir takımız," dedi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. tur maçlarında iyi sonuçlar alıp, yoluna A Ligi'nde devam etmeyi amaçlıyor. Genç milliler, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı yaptığı son antrenmanla tamamladı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. tur maçlarında iyi sonuçlar alıp, yoluna A Ligi'nde devam etmeyi amaçlıyor. Genç milliler, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı yaptığı son antrenmanla tamamladı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. tur maçlarında iyi sonuçlar alıp, yoluna A Ligi'nde devam etmeyi amaçlıyor. Genç milliler, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı yaptığı son antrenmanla tamamladı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. tur maçlarında iyi sonuçlar alıp, yoluna A Ligi'nde devam etmeyi amaçlıyor. Genç milliler, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı yaptığı son antrenmanla tamamladı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. tur maçlarında iyi sonuçlar alıp, yoluna A Ligi'nde devam etmeyi amaçlıyor. Genç milliler, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı yaptığı son antrenmanla tamamladı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. tur maçlarında iyi sonuçlar alıp, yoluna A Ligi'nde devam etmeyi amaçlıyor. Genç milliler, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı yaptığı son antrenmanla tamamladı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. tur maçlarında iyi sonuçlar alıp, yoluna A Ligi'nde devam etmeyi amaçlıyor. Genç milliler, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı yaptığı son antrenmanla tamamladı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. tur maçlarında iyi sonuçlar alıp, yoluna A Ligi'nde devam etmeyi amaçlıyor. Genç milliler, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı yaptığı son antrenmanla tamamladı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. tur maçlarında iyi sonuçlar alıp, yoluna A Ligi'nde devam etmeyi amaçlıyor. Genç milliler, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı yaptığı son antrenmanla tamamladı.