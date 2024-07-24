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19 Yaş Altı Milli Takımı Norveç Maçına Hazır

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile yarınki play-off maçı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:26
19 Yaş Altı Milli Takımı Norveç Maçına Hazır

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı Norveç'le Karşılaşacak

Türkiye, Norveç ile oynayacağı 20 Yaş Altı Dünya Kupası play-off maçı için hazırlıklarını tamamladı. Maçın kazanılması durumunda, Türkiye, 2025 yılında Şili'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak beşinci ülke olacak.

Antrenman Detayları

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde bulunan Blanchflower Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Soykan Başar yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile başladı. Ay-yıldızlı takım, 11'e 11 taktik çalışmaların ardından köşe vuruşu, serbest vuruş ve penaltı çalışmaları yaptı.

Maç Bilgileri

Türkiye ile Norveç arasındaki mücadele yarın, Türkiye Saati ile 18:30'da Seawiev Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Katılım Hakkı Kazanan Ülkeler

Türkiye, Norveç'i mağlup etmesi durumunda, daha önce 2024 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nda grup aşamasını lider tamamlayan Fransa, İspanya, İtalya ve Ukrayna'nın ardından Avrupa'dan katılım hakkı kazanmış olacak.

Aday Kadro

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor)
Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor), Berkay Yılmaz (Freiburg), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Yiğit Fidan (Bursaspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)
Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Uzun (Antalyaspor), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Emir Bars (PSV Eindhoven), Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), İsak Vural (Frosinone Calcio)
Forvet: Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Engin Poyraz, Efe Yıldırım (Trabzonspor), Emirhan Demircan (Bayern Münih).

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