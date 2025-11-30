1926 Bulancakspor 1-5 Yozgat Belediyesi Bozokspor — TFF 3. Lig 11. Hafta

TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Yozgat Belediyesi Bozokspor, Bulancak’ta 1926 Bulancakspor’u 5-1 mağlup etti.

1926 Bulancakspor 1-5 Yozgat Belediyesi Bozokspor — TFF 3. Lig 11. Hafta

Yozgat Belediyesi Bozokspor, Bulancak’ta farklı kazandı: 5-1

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta karşılaşmasında Yozgat Belediyesi Bozokspor, deplasmanda 1926 Bulancakspor’u 5-1 yendi. Maç, Bulancak İlçe Stadı’nda oynandı.

Maç Özeti ve Goller

Ev sahibi ekibin tek sayısını Seymen Yağmur (dk. 56) kaydetti. Konuk takımın gollerini ise Yusuf İnci (dk. 24), Mert Çayır (dk. 43, dk. 77), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 52, dk. 90+2 pen.) attı. Karşılaşma 5-1 sonuçlandı.

Hakemler ve Stat

Stat: Bulancak İlçe
Hakemler: Ramazan Haymana, Okan Delier, Furkan Çakır

Kadrolar

1926 Bulancakspor: Umut, Selman Faruk, Hüseyin Can, Enes, Görkem, Zafer, Abdullah (Talha dk. 60), Seymen, Mustafa (Mertkan dk. 70), Yakup (Tarık dk. 84), Hakan

Yozgat Belediyesi Bozokspor: Eren, Furkan, Oktay, Adnan, Metin, Ömer Mert, Yusuf, Muhammed Mustafa (Baraa dk. 70), Hasan (Alihan dk. 61), Mert (Çağatay Furkan dk. 87), Mustafa Tahir

Kartlar

Sarı kartlar: Seymen Yağmur, Umut Kaya (1926 Bulancakspor); Metin Nilifırka, Eren Karataş, Adnan Aktaş (Yozgat Belediyesi Bozokspor)

Yozgat Belediyesi Bozokspor, bu müsabakada etkili hücum oyunuyla öne çıktı ve Bulancak deplasmanından üç puanla ayrıldı.

