Erciyes'te Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

Kayseri'de düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, sporcuların kıyasıya mücadeleleriyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:09
Erciyes'te Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erciyes'te Gerçekleşti

Kayseri'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından organize edilen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, dikey yarışlarla büyük bir çekişmeyle sona erdi. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleşen bu heyecan dolu etkinlikte, sporcular farklı rotalarda yarışmaya katıldı.

Yarışmalar ve Kategoriler

Şampiyona çerçevesinde toplam 4 rotada yarışmalar yapıldı. 14, 16, 18 ve 20 yaş altı kategorilerinin yanı sıra, büyük erkeklerde de kıyasıya mücadeleler gerçekleşti. İlk gününde, sporcular parkurlarında 200 ile 1250 metre arasında değişen tırmanışlar yaptı.

Büyük Erkekler Kategorisi Sonuçları

Büyük erkeklerde, sporcuların 3 bin metre yükseklikteki Hitit Kapı bölgesine tırmandığı etkinlikte, ödüller sahiplerini buldu. Yarışlar sonucunda Ozan Ayçiçek birinci, Abdulsamed Üstün ikinci ve Emirhan Adaşıroğlu üçüncü oldu.

Diğer Kategorilerdeki Başarılar

14 Yaş Altı Erkekler : 1- Ahmet Can Çavuş, 2- Muhammed Tayyib Erdoğan, 3- İbrahim Efe Acar
14 Yaş Altı Kızlar : 1- Belinay Aykut, 2- Ceyda Evci, 3- Ecemsu Avcı
16 Yaş Altı Erkekler: 1- Muhammet Çerçi, 2- İbrahim Tutar, 3- Arda Şafak
16 Yaş Altı Kızlar: 1- Nisanur Yavuz, 2- Fatma Zehra Öztekin, 3- Asya Esen
18 Yaş Altı Erkekler: 1- Orhan Karadayı, 2- Halil İbrahim Şahin, 3- İlhan Akbaş
18 Yaş Altı Kızlar: 1- Berfin Karakaya, 2- Dicle İpek, 3- Zeynep Canan Alan
20 Yaş Altı Erkekler: 1- Emirhan Kars, 2- Muhammed Arda Eldemir, 3- Doğukan Ömür Altundaş

İki gün süren yarışların ardından kazananlar büyük bir coşkuyla ödüllerini aldı, sporcular ve izleyiciler unutulmaz anlara tanıklık etti.

Kayseri'de, Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Dağ Kayağı Türkiye...

Kayseri'de, Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası dikey yarışlarla tamamlandı. Toplam 4 rotada 14, 16, 18 ve 20 yaş altı kategorilerinin yanı sıra büyük erkekler kategorisinde düzenlenen yarışların ikinci gününde, sporcular 200 ile 1250 metre arasında değişen parkurlarda tırmanışa geçti.

Kayseri'de, Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Dağ Kayağı Türkiye...

Kayseri'de, Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası dikey yarışlarla tamamlandı. Toplam 4 rotada 14, 16, 18 ve 20 yaş altı kategorilerinin yanı sıra büyük erkekler kategorisinde düzenlenen yarışların ikinci gününde, sporcular 200 ile 1250 metre arasında değişen parkurlarda tırmanışa geçti.

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