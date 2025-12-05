Hidayet Türkoğlu İz Bırakanlar Zirvesinde: Sağlık ve Sporun Geleceği

Etkinlik Özeti

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Medicana Sağlık Grubu CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Reha Özkaya, Medicana Ataköy Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen İz Bırakanlar: Sağlığın ve Sporun Zirvesi programında bir araya geldi. Etkinlikte Türkoğlu kariyerinin dönüm noktalarını ve liderlik tecrübelerini paylaşırken, Özkaya Türkiye’de sağlık yatırımlarının dönüşümüne dair görüşlerini aktardı.

Açılış Konuşması ve Medicana Vurgusu

Programın açılışını yapan Medicana Ataköy Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, Hidayet Türkoğlu’nu ağırlamaktan duydukları gururu dile getirdi ve Medicana’nın spor desteklerine dikkat çekti. Kozalı, Türkoğlu’nun parkede gösterdiği başarının federasyon başkanlığında da sürdüğünü vurguladı.

Reha Özkaya: Sporun Toplumsal Rolü

Reha Özkaya, Hidayet Türkoğlu’nun Türk basketboluna kattığı değere işaret ederek, Türkoğlu’nun yalnızca sahada değil toplumda da iz bıraktığını belirtti. Özkaya, Medicana’nın uzun yıllardır farklı branşlarda sporculara ve kulüplere sağlık desteği verdiğini, sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inandıklarını ifade etti.

Türkoğlu’nun Mesajları

Hidayet Türkoğlu, sporculuktan yöneticiliğe geçiş sürecini aktarırken şu ifadeleri paylaştı: Basketbola çok erken yaşta başladım ve 25 yıl boyunca gece-gündüz süren bir tempoda, tamamen disiplin ve adanmışlıkla yaşadım. Sahadaki her adımın, her fedakarlığın arkasında sağlıklı bir beden ve sağlam bir zihnin olduğunu çok erken öğrendim. Sporculuktan yöneticiliğe geçişimde de aynı prensip geçerliydi. Sürdürülebilir başarının temelinin sağlık olduğunu gördüm.

Milli Takım ve Başarı Yorumu

Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımının 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndaki ikinciliğine değinerek başarının tamamen hocaya ve sporculara ait olduğunu vurguladı. Federasyonun görevinin sporcuların ve teknik ekibin tamamen basketbola konsantre olacağı ortamı sağlamak olduğunu belirtti ve ikinciliğin büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Kariyer Anısı: Neden 997 Maç?

Reha Özkaya’nın neden bin değil de 997 maçta bıraktığı sorusuna Türkoğlu, basketbola bitmeyecekmiş gibi baktıklarını, sakatlık olmadan ne kadar fazla oynanabileceğine odaklandıklarını ve bıraktıktan sonra oynadığı maç sayısının 997 olduğunu öğrendiğini anlattı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ve Altyapı Yatırımları

Abdi İpekçi Spor Salonu’nun Turkcell Basketbol Gelişim Merkezine dönüştürülmesi sürecine de değinen Türkoğlu, tesisin altyapıya katkı sağlayacağını, Milli Takım antrenman salonlarının eksikliğini gidereceğini ve federasyona ekonomik katkı sunacak bir merkez olarak planlandığını aktardı. Türkoğlu ayrıca 2025-2026 döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokolle İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesinin hayata geçtiğini hatırlattı.

Kapanış

Etkinlik, spor ve sağlık arasındaki ilişkinin, sporun toplumsal etkisinin ve altyapı yatırımlarının öneminin vurgulandığı konuşmalarla sona erdi. Türkoğlu, bu tür etkinliklerin sporun iyileştirici gücünü sağlıkla buluşturması açısından değerli olduğunu belirterek Medicana Sağlık Grubu’na teşekkür etti.

