1969 Bilecik Spor Kulübü Lige Tarihi Farkla Başladı

Bilecik 1. Amatör Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında 31 gol atıldı; 1969 Bilecik, Osmaneli deplasmanında 5-1 yenildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:05
Bilecik 1. Amatör Lig 2025-2026 sezonu, hafta sonu oynanan 7 müsabakayla başladı. A ve B gruplarında toplam 31 gol kaydedilen ilk haftada sürpriz sonuçlar ve dikkat çeken galibiyetler görüldü.

A Grubu

A Grubu açılış maçında Vitraaspor, kendi evinde Cihangazispor'a 1-0 mağlup olarak şok yaşadı. Ligin başlamasına sadece iki gün kala kadrosunu oluşturarak ilk antrenmanına çıkan 1969 Bilecik Spor Kulübü, Osmaneli deplasmanında Osmaneli Gençlerbirliğispor'a 5-1 yenilerek lige tarihi farkla başladı.

Kınıkspor evinde Gölpazarı Belediyespor ile 1-1 berabere kalırken, Gülümbespor kendi sahasında Akpınarspor'a 3-1 yenildi. Bu sonuçların ardından Osmaneli Gençlerbirliğispor, averajla ilk haftayı lider tamamlarken, aynı puandaki Akpınarspor ve Cihangazisor lideri takip etti.

B Grubu

B Grubu'nda Osmanelispor, deplasmanda Kürespor'u 2-1 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Bozüyükspor kendi evinde Edebalispor'u son dakikada attığı golle 3-2 mağlup ederek haftanın en heyecanlı karşılaşmasını oynadı.

Pazaryerispor deplasmanda Ertuğrulspor'u 91 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Bu grupta Karaköyspor ilk haftayı BAY geçti.

İkinci Hafta Programı

Ligin ikinci haftasında A Grubu maç programı şu şekilde: Cumartesi günü saat 13:00'te Cihangazispor - Osmaneli Gençlerbirliğispor, Akpınarspor - Vitraspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü - Kınıkspor, Gölpazarı Belediyespor - Gülümbespor karşılaşmaları oynanacak.

B Grubu'nda ise Pazar günü saat 11:00'de Pazaryerispor - Kürespor, saat 14:00'te Edebalispor - Ertuğrulspor ve Karaköyspor - Bozüyükspor maçları gerçekleştirilecek. İkinci haftada bu grupta Osmanelispor BAY geçecek.

