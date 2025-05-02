2. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası Tamamlandı

Marmaris'te Uluslararası Yat Şampiyonası Büyük Bir Başarı ile Tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası, 5 gün süren kıyasıya yarışların ardından sona erdi. Şampiyona, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MİYC) tarafından organize edildi.

Katılım ve Yarışlar

Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycandan toplamda 19 yelkenli yat ve 170 sporcu etkinlikte yer aldı. Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, beşinci gün yarışı öncesinde antrenman turları yaptılar.

Yarış Parkurunun Belirlenmesi

Başhakem Ezgi Kalaycı tarafından rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlenen parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı. ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıfında yarışan yatlar, koy içerisinde rüzgar azlığı nedeniyle tek yarışla şampiyonayı tamamlamak durumunda kaldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Organizasyonda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle sıralandı:

ORC-A

1- Brozex (Sergei Musikhin)

2- Frogfoot (Sergei Bryuzga)

3- Magic Twelve (Maxim Taranov)

1- Brozex (Sergei Musikhin) 2- Frogfoot (Sergei Bryuzga) 3- Magic Twelve (Maxim Taranov) ORC-B

1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

2- Courier Du Coeur (Andrey Arbuzov)

3- Buyan (Sergei Karayaev)

1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov) 2- Courier Du Coeur (Andrey Arbuzov) 3- Buyan (Sergei Karayaev) ORC-C

1- Wizard (Pavel Karachov)

2- Jason (Denis Shari)

3- You Too (Vasily Echin)

1- Wizard (Pavel Karachov) 2- Jason (Denis Shari) 3- You Too (Vasily Echin) ORC-D

1- Aleksandriya (İlya Strakh)

2- İvana (Aleksei Brunov)

3- Stormy (Tunca Çalışkan)

Bu yılki şampiyona, yelkencilik tutkunları için unutulmaz anlar yaşatırken, katılımcıların sporun ruhunu ve dostluğunu pekiştirmesine imkan sundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası, 5 gün süren yarışların ardından sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MİYC) organize ettiği şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan 19 yelkenli yat ile 170 sporcu mücadele etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası, 5 gün süren yarışların ardından sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MİYC) organize ettiği şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan 19 yelkenli yat ile 170 sporcu mücadele etti.