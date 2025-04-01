Arkas Sailing Team, Genoa Sailing Week 2025'te Şampiyon Oldu

Yelkencilik dünyasının önde gelen isimlerinden Arkas Sailing Team, İtalya’daki Genoa Sailing Week 2025'te gösterdiği üstün performansla birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu yarış, 2025 yarış sezonunun ilk ayağı olup, Avrupa'daki 7 uluslararası yarışın ilki olarak kaydedildi.

33 Takım, 8 Ülkeden Yarıştı

Genoa Sailing Week 2025’te 8 ülkeden 33 takım mücadele etti. Bu uluslararası yarışmada Arkas Sailing Team, gösterdiği üstün performansla ilk sırayı almayı başardı. Takım, böylece sezon boyu elde edeceği başarılar için önemli bir adım atmış oldu.

Bir Sonraki Mücadele Roma'da

Arkas Sailing Team, 25-27 Nisan tarihleri arasında İtalya'nın başkenti Roma’daki La Lunga de Bolina açıklarında bir sonraki mücadelesine çıkacak. Takım, bu zorlu yarışta da başarılı olmayı hedefliyor.