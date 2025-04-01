DOLAR
37,93 0,06%
EURO
41,07 -0,13%
ALTIN
3.820,67 -0,28%
BITCOIN
3.200.251,4 -2,26%

Arkas Sailing Team, Genoa Sailing Week 2025'te Şampiyon Oldu

Arkas Sailing Team, Genoa Sailing Week 2025'te birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 12:28
Arkas Sailing Team, Genoa Sailing Week 2025'te Şampiyon Oldu

Arkas Sailing Team, Genoa Sailing Week 2025'te Şampiyon Oldu

Yelkencilik dünyasının önde gelen isimlerinden Arkas Sailing Team, İtalya’daki Genoa Sailing Week 2025'te gösterdiği üstün performansla birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu yarış, 2025 yarış sezonunun ilk ayağı olup, Avrupa'daki 7 uluslararası yarışın ilki olarak kaydedildi.

33 Takım, 8 Ülkeden Yarıştı

Genoa Sailing Week 2025’te 8 ülkeden 33 takım mücadele etti. Bu uluslararası yarışmada Arkas Sailing Team, gösterdiği üstün performansla ilk sırayı almayı başardı. Takım, böylece sezon boyu elde edeceği başarılar için önemli bir adım atmış oldu.

Bir Sonraki Mücadele Roma'da

Arkas Sailing Team, 25-27 Nisan tarihleri arasında İtalya'nın başkenti Roma’daki La Lunga de Bolina açıklarında bir sonraki mücadelesine çıkacak. Takım, bu zorlu yarışta da başarılı olmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arkas Sailing Team, Genoa Sailing Week 2025'te Şampiyon Oldu
2
Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan'da Altın Madalya Kazandı
3
THY Avrupa Ligi'nde 33. Haftanın Heyecanı Başlıyor
4
Genç Cimnastikçiler Bulgaristan'dan 3 Madalya ile Döndü
5
Futbol Hakemi Çift: Uğur ve Hümeyra Yücel, Yeşil Sahalarda Beraber Görev Alıyor
6
Özkan ve Rahşan Akar, Dünya Şampiyonası'na Voleybol Salonu Hazırlığı ile Gidiyor
7
Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!