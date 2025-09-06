DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.540.434,62 1,16%

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Hakan Bilal Kutlualp'in Fenerbahçe başkan adaylığındaki yönetim kurulu listesi, kampanya sayfasının X hesabından açıklandı; listede 21 isim yer alıyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 21:56
Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nün bu ay gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulHakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu aday listesi, kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Yönetim Kurulu Aday Listesi

Listede yer alan isimler: Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu.

Toplam 21 isim listede yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı
2
Trendyol 1. Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı
3
Kocaelispor Hrvoje Smolcic'i 2025-2026 Sezonuna Kadar Kiraladı
4
Türkiye-İspanya Maçı: Sınırlı İade Biletleri Yarın Satışta
5
Balatonfüredi KSE, Beykoz Belediyespor'u 42-18 Yendi
6
Trabzonspor, Fenerbahçe Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü
7
Beşiktaş, 13 Eylül RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı