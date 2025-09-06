Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı
Fenerbahçe Kulübü'nün bu ay gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulHakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu aday listesi, kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
Yönetim Kurulu Aday Listesi
Listede yer alan isimler: Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu.
Toplam 21 isim listede yer alıyor.