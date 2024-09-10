20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Çekya ile Berabere Kaldı

Milli Takımın Çekya İle Golsüz Beraberliği

20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Elit Lig'de oynadığı ikinci karşılaşmada Çekya ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte milli takım, turnuvada puanını artırdı.

Karşılaşmanın Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklamada SK Hanacka Slavia Kromeriz Stadyumu'nda gerçekleşen maçta golsüz eşitlik sağlandığını duyurdu. Milliler, turnuvadaki ilk maçında İngiltere ile de 1-1 berabere kalmıştı. Milli takım, bir sonraki mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.