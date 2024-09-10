Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Çekya ile Berabere Kaldı

Milli takım, Elit Lig'de Çekya ile 0-0 berabere kalarak puanını artırdı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 23:11
20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Çekya ile Berabere Kaldı

Milli Takımın Çekya İle Golsüz Beraberliği

20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Elit Lig'de oynadığı ikinci karşılaşmada Çekya ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte milli takım, turnuvada puanını artırdı.

Karşılaşmanın Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklamada SK Hanacka Slavia Kromeriz Stadyumu'nda gerçekleşen maçta golsüz eşitlik sağlandığını duyurdu. Milliler, turnuvadaki ilk maçında İngiltere ile de 1-1 berabere kalmıştı. Milli takım, bir sonraki mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!