20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası Çorum'da Gerçekleşti

20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da Sona Erdi

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum’da düzenlenen 20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı. Çorum'daki yeni spor salonunda gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Öne Çıkan Başarılar

Şampiyonada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 180 puanla birinci olurken, Ankara ASKİ Spor Kulübü 77 puanla ikinci, Konya Büyükşehir Belediyesi ise 72 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyon Sporcular

Farklı sıkletlerde elde edilen şampiyonlar şöyle belirlendi:

60 kg: Ömer Altaş (Ankara TEİAŞ)

Ömer Altaş (Ankara TEİAŞ) 67 kg: Abdullah Keskin (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

Abdullah Keskin (Bursa Büyükşehir Belediyesi) 77 kg: İbrahim Hayri Aydemir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

İbrahim Hayri Aydemir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) 87 kg: Alperen Berber (Ankara ASKİ Spor Kulübü)

Alperen Berber (Ankara ASKİ Spor Kulübü) 130 kg: Cemal Yusuf Bakır (Ankara ASKİ Spor Kulübü)

Ödüller ve Özel Seçimler

Şampiyonada, Alperen Berber en teknik sporcu, İbrahim Özdemir en centilmen sporcu ve Çelebi Bayır en centilmen antrenör olarak ödüllendirildi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum’da düzenlenen 20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, sona erdi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye Güreş Federasyonu Aşbaşkanı İsmail Yağbat, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum’da düzenlenen 20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, sona erdi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye Güreş Federasyonu Aşbaşkanı İsmail Yağbat, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından verildi.