20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'ya Deplasmandı

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'de Romanya ile karşı karşıya geliyor. Maç yarın saat 18.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:38
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'ya Deplasmandı

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'ya Konuk Oluyor

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'deki son haftasında yarın Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.

Maç, Romanya'nın Targovişte kentindeki Eugen Popescu Stadı'nda gerçekleşecek ve TSİ 18.30'da başlayacak.

Ligdeki Durum

Ay-yıldızlı takım, ligde oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak, 2 puanla son sırada yer almakta.

Romanya ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile 4 puanla ligde 6. sırada bulunuyor.

Son Maç Performansı

Teknik direktör Erdal Güneş'in yönetimindeki 20 yaş altı milli takım, son karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

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