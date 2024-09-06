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20 Yaş Altı Milli Takımı Elit Lig'de İngiltere ile Berabere Kaldı

20 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Lig'deki ilk mücadelesinde İngiltere ile 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:01
20 Yaş Altı Milli Takımı Elit Lig'de İngiltere ile Berabere Kaldı

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İlk Maçında İngiltere ile Berabere Kaldı

Türkiye'nin 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'deki ilk karşılaşmasında İngiltere ile 1-1'lik eşitlik sağladı. Pendik Stadı'nda gerçekleşen mücadelede Türkiye'nin tek golü, 20. dakikada penaltıdan Engin Poyraz Efe Yıldırım tarafından geldi.

Maçın Son Dakikaları Heyecan Verdi

Birçok fırsatın yaşandığı maçta, İngiltere 89. dakikada Dom Ballard ile eşitliği sağladı. Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını paylaşmış oldu.

Gözler Çekya Maçında

20 Yaş Altı Milli Takım, Elit Lig'deki bir sonraki mücadelesinde 10 Eylül Salı günü deplasmanda Çekya ile karşılaşacak.

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